Жены мобилизованных из Новосибирска признались в любви мужьям на СВО

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм (носит иллюстративный характер)

В День святого Валентина Сиб.фм собрал истории трех девушек, которые отмечают 14 февраля в разлуке с любимыми — в этом году их мужья находятся в зоне спецоперации.

Жительницы Новосибирска Яна, Ирина и Дарья впервые за много лет отмечают День святого Валентина в разлуке с любимыми. Сейчас их мужья находятся в зоне СВО и вряд ли смогут разделить со вторым половинками романтическое настроение. Однако амурной энергии сибирячек хватит, что называется, на двоих. "Не нужно ни цветов, ни подарков. Главное, чтобы живой", — говорят собеседницы Сиб.фм. В канун дня всех влюбленных девушки признались в любви своим мужьям и рассказали, какое 14 февраля стало для них самым запоминающимся.

"Ты мое счастье и мой мир"

Супруг Дарьи оказался в НВВКУ в октябре 2022 года. С того момента встречи пары стали редкими, но очень желанными.

"Две побывки и бесконечное количество звонков, пока он был в Новосибирске", — рассказала девушка.

Когда же военные отправились к месту несения службы, весточки стали все реже. "Максимум раз в неделю позвонит, скажет, что все хорошо, здоров, и все", — делится девушка.

В день святого Валентина она решила признаться мужу в любви — "Не знаю, прочитает он или нет, но пусть моя любовь его там греет и хранит".

"Знай, ты моя жизнь и я тебя люблю. Навсегда-навсегда, больше всех на свете, безумно и бесконечно. Ты мой герой, моя гордость, мое счастье и мой мир. Возвращайся скорее.. я тебя очень жду", — написала Дарья.

Сибирячка вспомнила, что еще до регистрации брака у влюбленных уже был период вынужденной разлуки.

"Мы когда ещё только начали встречаться, находились на разных краях земли и ночью говорили по телефону. Тогда был жуткий звездопад, и мы загадали друг друга. Каждый сам про себя. Кто знает, может, мы загадали друг друга на одну и ту же падающую звезду", — поделилась Дарья.

"Сильнее нашей любви ничего в этом мире нет"

14 февраля 2022 года Яна и ее супруг Владимир провели максимально романтично. Кино, ресторан и воспоминания о первой встрече. В этом году девушка надеется хотя бы услышать любимого человека по телефону.

"Если позвонит, то это уже будет лучший подарок!", — призналась Яна в разговоре с Сиб.фм.

Яна и Владимир не виделись с ноября 2022 года. Вот уже три месяца супруги только созваниваются.

"Каждый раз звонит с неизвестных номеров и в неожиданное время. Поэтому я буквально везде с телефоном — и в душ, и спать", — рассказала сибирячка.

В День святого Валентина Яна тоже не выпустит телефон из рук.

"Он, конечно, у меня не супер-романтик, но вдруг позвонит", — улыбается она. И добавляет: "Речь не готовила, буду говорить от души! Скажу, что очень сильно его люблю, скучаю и жду дома. И что сильнее нашей любви в этом мире ничего нет, и скоро мы обязательно будем рядом друг с другом, навёрстывать все праздники".





"Сейчас особенно важно признаваться в любви"

Ирина из Новосибирска уверена, что супруг найдет способ поздравить ее с Днем всех влюбленных.

"На день рождения он прислал букет, на Новый год — тоже. Думаю, и сегодняшняя дата не пройдет бесследно", — рассказала она.

Девушка поделилась, что романтический праздник 14 февраля в их семье всегда старались отмечать.

"Это, конечно, банальные, но нужные для отношений вещи. Приятные презенты, красивый ужин, романтика. Мы с супругом никогда не ленились радовать друг друга.

Понятно, что сейчас ситуация совершенно не та. Но именно сейчас очень важно признаваться друг другу в любви. Жизненно важно!

Поэтому — "Дорогой, знай, что я тебя люблю и жду каждую секунду", — поделилась Ирина.

Напомним, ранее жены мобилизованных их Новосибирской области попросили губернатора Андрея Травникова решить вопрос с продлением отпусков военнослужащих. Дополнительные дни необходимы на дорогу до дома и обратно в зону СВО.