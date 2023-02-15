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В Новосибирске с 14 февраля ищут 23-летнюю девушку

Фото В Новосибирске с 14 февраля ищут 23-летнюю девушку
Фото В Новосибирске с 14 февраля ищут 23-летнюю девушку

Фото: «ЛизаАлерт Новосибирск»

В Новосибирске без вести пропала 23-летняя девушка, нуждающаяся в медицинской помощи.

В Новосибирске ищут без вести пропавшую 23-летнюю Анну Бакирьян. Об этом сообщили в группе поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в среду, 15 февраля.

Известно, что последний раз сибирячку видели накануне, 14 февраля. По данным волонтёров, она нуждается в медицинской помощи.

Приметы пропавшей: рост 160 см, xудощавое телосложение, карие глаза, чёрные волосы. Была одета в черный пуховик с капюшоном и меховой опушкой, коричневые сапоги.

В тот же день в Новосибирске пропал 16-летний местный житель Артём Юргин. Полиция подключилась к его поискам.

Напомним, ранее в Новосибирске пропала нуждающаяся в лечении 48-летняя женщина.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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