В Новосибирске с 14 февраля ищут 23-летнюю девушку

Фото: «ЛизаАлерт Новосибирск»
В Новосибирске без вести пропала 23-летняя девушка, нуждающаяся в медицинской помощи.
В Новосибирске ищут без вести пропавшую 23-летнюю Анну Бакирьян. Об этом сообщили в группе поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в среду, 15 февраля.
Известно, что последний раз сибирячку видели накануне, 14 февраля. По данным волонтёров, она нуждается в медицинской помощи.
Приметы пропавшей: рост 160 см, xудощавое телосложение, карие глаза, чёрные волосы. Была одета в черный пуховик с капюшоном и меховой опушкой, коричневые сапоги.
В тот же день в Новосибирске пропал 16-летний местный житель Артём Юргин. Полиция подключилась к его поискам.
Напомним, ранее в Новосибирске пропала нуждающаяся в лечении 48-летняя женщина.
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