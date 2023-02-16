"Испугалась реакции мусульман": в Новосибирске мать школьника заподозрили в распространении видео с наказанием сына

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В Новосибирске мать 16-летнего школьника могла специально выложить видео с извинениями подростка, чтобы избежать проблем.

В Новосибирске не утихает скандал вокруг истории с 16-летним школьником, который прочел оскорбительное стихотворение о мусульманах, после чего был наказан собственной матерью. Детский омбудсмен в регионе Надежда Болтенко назвала семью подростка благополучной, однако знакомые парня уверены в обратном. На условиях анонимности они рассказали журналисту Сиб.фм, почему школьник-"тихоня" решился на провокационное видео и каким образом ролик мог оказаться в соцсетях.

"Обычные скандалисты"

Со слов Артема, который хорошо знает семью читавшего стих подростка, семья живет в одном из сел под Новосибирском.

"Обычные скандалисты, ни с кем ужиться не могут. Все у них виноваты. Мать на всех проклятия насылает. Ее лечить надо", — рассказал собеседник.

Он предположил, что видео с извинениями может быть постановкой.

"Они его так воспитала. Она артистка, все эти удары показные. Она это видео и выложила, испугалась реакции мусульман", — утверждает Артем.

Сибиряк утверждает, что школьника "вечно гоняют дома", поэтому он отводит душу в школе.

"Они этого пацана гоняют вечно, а в школе он вытворяет вот такое", — отметил он.

Другой знакомый семьи рассказал, что ребенок растет в сложных бытовых условиях.

"У них скот. От этого скота мухи, грязь. Куда мы только не жаловались. Приезжала санэпидемстанция, но все бесполезно", — поделился собеседник Сиб.фм. Он также добавил, что отец парня из ролика, как и мать, привык решать вопросы силой: "Пару раз устраивал драки, сломал нос сопернику".

"Просто детская шалость"

По словам уполномоченного по правам детей в Новосибирской области Надежды Болтенко, у школьника нет проблем с успеваемостью. Омбудсмен считает, что подросток записал видео со стихотворением не со злым умыслом.

"Просто детская шалость. Записал скорее всего ради шутки, злого умысла он точно не нес", — говорит Болтенко.

Она добавила, что семьей сейчас занимаются психологи и правоохранительные органы.

«Мы с органами профилактики и различными органами не просто анализируем ситуацию, мы принимаем все меры для безопасности ребёнка в этой семье, – пояснила Надежда Болтенко. – Такие действия недопустимы по отношению к ребёнку. Есть другие различные методы, которые можно использовать в воспитательной работе с детьми».

В школе, где учится 16-летний мальчик, отказались комментировать журналисту Сиб.фм инцидент, попавший в интернет.

"Не говорим мы об этом. Никакую информацию я не даю", — сказала заведующая школы.

Перестарались

Духовный лидер мусульман Новосибирской области Салим Шакирзянов назвал ошибкой наказание школьника за оскорбительный стих.

"Мусульмане сами не могут встать на колени и заставлять кого-то — тоже не имеют право. На колени можно только перед Всевышним", — поделился он.

Как ранее писал Сиб.фм, новосибирский школьник прочитал оскорбительный стих про мусульман.