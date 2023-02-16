Мэр Новосибирска Локоть пригрозил застройщику за вырубку в Нижней Ельцовке

Фото: скриншот с видео дрона, предоставленный общественниками

Сегодня, 16 февраля, мэр Новосибирска Анатолий Локоть на «Часе прессы» прокомментировал ситуацию с вырубкой деревьев в Нижней Ельцовке.

Во время виртуальной пресс-конференции 16 февраля мэру Новосибирска Анатолию Локтю журналисты сообщили, что вырубка сосен в Нижней Ельцовке продолжается. Градоначальник подтвердил, что не раз предупреждал застройщика о персональной ответственности.

«Я получил представление прокурора области с требованием рассмотреть этот вопрос. Мы рассмотрели. По итогам рассмотрения было принято решение об отзыве решения о порубке. 8 февраля я его подписал, он был отправлен застройщику. Если информация подтвердится (о вырубке – прим. Ред.), это будет являться серьёзным нарушением», – заявил Анатолий Локоть.

Напомним, вчера, 15 февраля, редакции Сиб.фм сообщили, что вырубка реликтовых сосен ведётся уже на соседнем участке. Корреспондент отправил запрос в мэрию.

Скандал длится с 5 февраля. Как говорят активисты, живущие по соседству, застройщик начал работы не на участке под кадастровым номером 54:35:091270:273, а на следующем – под номером 54:35:091270:274. Но как только общественники вызывают полицию, рабочие делают вид, что просто распиливают срубленные деревья на пни.

Всю 10-летнюю историю противостояния местных активистов и собственников земельного участка вы найдёте вот в этом материале.