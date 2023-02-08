«Корни из 90-х»: скандал с вырубкой 900 реликтовых сосен в Нижней Ельцовке дошел до Бастрыкина

Коллаж Сиб.фм: фото из архива редакции и предоставлено героями публикации

Общественность Новосибирска в начале этой недели возмутилась вырубкой 900 деревьев в зоне Нижней Ельцовки. Реликтовые сосны убрали в одночасье, хотя сам бой за них длится уже почти 10 лет. Корреспондент Сиб.фм разбирался, как вывод земель советского детского лагеря закончился крупным скандалом.

Скандал грянул в минувшее воскресенье, 5 февраля. В этот день вечером социальные сети облетела новость о том, что в Нижней Ельцовке вырубили 900 деревьев. По информации общественников, на данном участке построят многоэтажные дома.

Ситуацию обострила и жёсткая, непреклонная позиция министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгения Шестернина. В своем Telegram-канале он порекомендовал мэру Новосибирска Анатолию Локтю прекратить вырубку деревьев и начать искать другие варианты застройки, чтобы сохранить лес. Но самое интересное: вырубили только сейчас, а вопрос зонирования на данной территории решался почти 10 лет.

История 10-летней давности

Общественники вспоминают, как первый раз узнали о публичных слушаниях по поводу перезонирования территории в Нижней Ельцовке: осенью 2014 года в здании мэрии им на глаза случайно попалось приглашение на публичные слушания в администрацию Октябрьского района.

«Мы посмотрели картинку и поняли, что будет рассматриваться перевод зоны. Если я в этом на тот момент ничего не понимала, то со мной был активист ТОС «Нижняя Ельцовка» Андрей Ли, который знал этот лесной массив между Ща и Нижней Ельцовкой, – вспоминает 2014 год общественный деятель Василиса Мальцева.

– На самих публичных слушаниях я была и представляла ТОС «Малая родина». Мы – непосредственно соседи этого леса, о котором идёт речь. Я выступала там против застройки, выступал также Валентин Сичкарёв – он прибыл туда с какими-то спортсменами, товарищами по партии. Они при поддержке нашей районной администрации выступили: как это нужно изменить».

Как говорит Василиса Мальцева, она на тот момент не знала всех тонкостей градостроительного плана и ПЗЗ (Правил зонирования), а тогда на их стороне был главный козырь: территория относилась к зоне городских лесов.

Корреспондент Сиб.фм связался также и с Валентином Сичкарёвым, который на тот момент был депутатом Законодательного собрания Новосибирской области и купил данный участок под строительство.

«Начало этой истории уходит корнями, наверное, в 90-ые. Я приехал сюда жить в 2003 году, а когда-то, ещё в советские годы, там был этот лагерь «Юный медик». Как я помню, он был оформлен на какой-то корпоратив, и собственник этого корпоратива оформил его на себя. Он потом умер от болезни, а мой двоюродный брат на тот момент занимался юридической приватизацией, как в 90-ые занимались все. Участок был оформлен на какое-то ООО. Наверное, когда это был лагерь, зона считалась рекреационной, как у всех лагерей. Позже, когда мой брат занимался перезонированием, и участок был приватизирован на какую-то структуру, территория была перезонирована под ИЖС. А в 2008 или 2009 году брат пришёл ко мне и сказал, что у него денег строить посёлок нет, а задолженность по налогам копилась, – рассказал Сиб.фм историю этого участка Валентин Сичкарёв.

– Он предложил мне забрать этот участок, купи и будешь думать, что делать. Я купил: с его ООО оформил на своё ООО. Сначала запроектировал коттеджный посёлок, он у меня назывался «Горки», проект даже был, а потом решил, что там выгоднее построить многоквартирные дома. Я обратился в мэрию. Мэрия, как положено, отправила меня по всем кругам».

Как говорит Валентин Сичкарёв, он собрал все необходимые документы для получения разрешения на многоэтажное строительство, прошёл процедуру публичных слушаний. Депутат говорит, что не встретил активного сопротивления общественности.

«Я помню, у нас и тогда был разговор с представителями «зелёных». Я говорил: город растёт, не будет так, что Академгородок зафиксировался, и никто не будет строить. Строят и в центре Академгородка. Предложил искать пути понимания: что-то надо высадить будет, минимально трогать. Диалог у нас, в принципе был, и достаточно комфортный. Тогда, по-моему, только двое выступили против, в конечном счёте», – вспоминает Валентин Сичкарёв.

А вот Василиса Мальцева говорит, что уже тогда жители её микрорайона выразили деятельный протест соседству с 35-метровыми многоэтажками, и с конца 2014 года активисты постоянно выходили на пикеты.

«Нас это возмутило, и защиты мы искали у тех, кто лучше в этом разбирался. Были активисты, которые вызвались написать заявление в прокуратуру. Писали мы и в 2016, и в 2017 году. Ходили в мэрию. У нас были многократные пикеты, у нас был митинг «Спасём леса Ельцовки», – говорит Василиса Мальцева.

Валентин Сичкарёв вспоминает, что в этой истории варился около двух лет, а потом забросил идею со строительством в Нижней Ельцовке.

«Я когда начал просчитывать стоимость проекта, понял, что не справлюсь, не вытяну. Что я буду плодить обманутых дольщиков? Я тогда сам, по-моему, возглавлял группу по проблемам обманутых дольщиков от «Единой России». Я знал прекрасно, что такое обманутые дольщики, как получаются у застройщиков все эти истории: знал, что не все застройщики обманули по доброй воле, а просто не рассчитали силы. В 2008 году в кризис попали и просто не справились с управлением, поэтому я понял, что не справляюсь, и дальше продал участок «Роснефтегазстрою»,

– говорит Валентин Сичкарёв.

Экс-депутат говорит, что во время его деятельности на данном участке проблем и стычек не было. В мэрии Новосибирска ему тоже не сообщали, что есть проблемы с зонированием. А ещё через петь лет Валентин Сичкарёв и думать забыл об этом бизнес-плане.

Итоги противостояния

Но не забыли думать об этом плане общественники. Летом 2019 года они получают ответ от администрации Новосибирской области, где им сообщают о начавшихся проверках (все копии документов имеются в распоряжении редакции – прим. Ред.).

Так в ответе общественникам за подписью заместителя губернатора Андрея Жукова сказано, что региональная прокуратура согласовала министерству строительства проведение внеплановой проверки. Ее целю было выявление и устранение нарушения требований законодательства о градостроительной деятельности при смене территориальной зоны земельного участка с кадастровым номером 54:35:091270:2 по улице Экваторной в Советском районе города Новосибирска с зоны отдыха и оздоровления (Р-3) на зону сельскохозяйственного использования (СХ), а затем на зону застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1) правил землепользования и застройки города Новосибирска.

"В случае установления по результатам проверки нарушений обязательных требований законодательства о градостроительной деятельности, мэрии города Новосибирска будет вынесено соответствующее предписание об устранении выявленных нарушений", — сказано в документе.

Ещё позже, в мае 2021 года, общественники получили официальный ответ из министерства строительства Новосибирской области, где было сказано о результатах проверки: нарушения всё-таки были выявлены.

«Вышеуказанные решения Совета депутатов города Новосибирска подготовлены с нарушением установленного Градостроительным кодексом РФ порядка подготовки проекта изменений в Правила землепользования и застройки, а именно части 9 статьи 31 Градостроительного кодекса РФ, без осуществления проверки проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки на соответствие Генеральному плану города Новосибирска, – говорится в сообщении заместителя министра строительства Новосибирской области Алексея Колмакова. – При данных обстоятельствах, в соответствии с частью 10 статьи 31 Градостроительного кодекса РФ, проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки в части перезонирования территории по улице Экваторной в Советском районе города Новосибирска должен был быть отклонён, как не соответствующий Генеральному плану и направлен на доработку».

Явление краснокнижника

Пока шли все эти прения, спорный участок земли был переоформлен из собственности «Роснефтегазстроя» в собственность ООО «Д54», но фактически ничего не поменялось, и шли переговоры о начале строительства.

Новой неожиданной находкой общественников стало краснокнижное растение, которое произрастает на участке кроме сосен.

«На нижнем ярусе – растение из федеральной «Красной книги», Лесная орхидея. Застройщик пытался его уничтожать с тех пор, как ему выдали документ Минприроды. Также были попытки давить на учёных, чтобы они забрали справки о его наличии», – утверждает Василиса Мальцева.

В сентябре прошлого года общественники получили письмо о результатах прокурорской проверки. В ответе было сказано, что разрешения на строительство домов на данном участке мэрией Новосибирска не выдавалось. Но и нарушений, связанных с перезонированием, выявлено не было, а вот краснокнижник приказано было охранять.

«В связи с поступлением в Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области экспертных заключений, в соответствии с которыми на земельных участках с кадастровыми номерами 54:35:091270:273, 54:35:091270:274 произрастают краснокнижные растения, в феврале и августе текущего года Министерство направило уведомления об указанном владельцу земельных участков (Позднякову Н.А.) и мэрии города Новосибирска для принятия мер по их охране, – сказано в ответе и.о. начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Новосибирской области в 2022 году Дениса Лаптева.

– Утверждение ППТ «Нижняя Ельцовка» не даёт правовых оснований для деятельности, ведущей к сокращению численности растений, включённых в Красную книгу РФ».

Смерть деревьев

В минувшее воскресенье сосны начали рубить. Бдительные общественники это заметили и встали грудью на защиту родного леса, в котором многие из них выросли. Какое-то количество вековых деревьев всё-таки было спилено, а потом начались разбирательства.

В мэрии заявили, что оснований для отказа в вырубке деревьев не было: разрешение на снос, замену, пересадку и обрезку зелёных насаждений компанией ООО «Д54 Развитие» было выдано 23 января текущего года. Вместо этого должна быть создана компенсирующая рекреационная зона.

В группе компаний «Д54» задумку подтвердили и сообщили, что вырубка велась не на всей территории, а под топор попали только больные деревья.

«Согласно результату государственной экспертизы, около 30% деревьев — в аварийном или сильно ослабленном состоянии. Всего около 50% было отнесено к категории деревьев с нарушенной устойчивостью – потенциально они тоже могут представлять угрозу. Стволы всех указанных деревьев были помечены сотрудниками ФБУ "Рослесозащита"»,

— сказано в ответе компании.

И вообще, застройщик сообщил, что в январе 2023 года (перед тем, как выдано разрешение), компания выплатила бюджету 24,5 миллиона рублей, на которые можно купить 3 200 новых сосен. А вот краснокнижных растений на этом участке не было.

Планировалось вырубить 900 деревьев, но закончить работы застройщик так и не успел. Мэр Новосибирска отозвал разрешение на вырубку после визита прокурора Романа Сивака.

«Прокурор города Роман Сивак 7 февраля 2023 года внес представление в мэрию города Новосибирска об устранении нарушений природоохранного законодательства в части содержания лесных насаждений, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

— Мэр города Новосибирска Анатолий Локоть в течение рабочего дня с участием прокурора города рассмотрел представление и отозвал решение на снос зеленых насаждений, ранее выданное Управлением по благоустройству общественных пространств мэрии города Новосибирска».

Теперь никто не будет торопиться с застройкой, ведь к делу подключился даже глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. СУ СКР по Новосибирской области организовало проверку информации местных жителей о вырубке 900 деревьев. Если нарушения и коррупционные составляющие будут выявлены, то история вполне может закончиться новыми уголовными делами.