Глава СКР Бастрыкин взял на контроль вырубку леса в Нижней Ельцовке в Новосибирске

Фото: Сиб.фм
Глава Следкома Александр Бастрыкин взял на контроль вырубку леса в Нижней Ельцовке в Новосибирске, где хотели построить жилой комплекс.
В Следственном комитете РФ сообщили, что к Бастрыкину обратились жители города Новосибирска, которые сообщили, что в Нижней Ельцовке вырубили более 900 деревьев в зоне отдыха и оздоровления.
Ранее, новосибирские следователи уже проверяли жалобы жителей, но в возбуждении уголовного дела было отказано.
Глава СК поручил руководителю новосибирского СК провести дополнительную проверку, представить доклад об установленных обстоятельствах и о принятом решении.
Напомним, жители Нижней Ельцовки долго добивались против планируемой вырубки и застройки лесного массива, а застройщик ГК «Д54» сообщил, что около 30% деревьев — в аварийном или сильно ослабленном состоянии. Всего около 50% было отнесено к категории деревьев с нарушенной устойчивостью – потенциально они тоже могут представлять угрозу.
Как ранее писал Сиб.фм, мэр Новосибирска Локоть отозвал решение на вырубку деревьев в Нижней Ельцовке.
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