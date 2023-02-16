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ГИБДД устроит "засады" на пьяных водителей с 17 февраля

Фото ГИБДД устроит "засады" на пьяных водителей с 17 февраля
Фото ГИБДД устроит "засады" на пьяных водителей с 17 февраля

Фото предоставлено: Густаво Зырянов / Сиб.фм, ГИБДД НСО

В Новосибирске сотрудники ДПС будут проверять водителей на въезде и выезде из города

С завтрашнего дня во многих регионах России сотрудники ГИБДД начнут массово проверять автотранспорт в вечернее и ночное время. Об этом сообщает издание PRIMPRESS.

Фото ГИБДД устроит

В основном, инспекторы будут останавливать автомобилистов при въезде и выезде из города, а также на небольших улицах, где нет камер фото- и видеофиксации. В первую очередь в ходе проверок будут оценивать состояние водителя, поэтому автомобилистам советуют не препятствовать работе сотрудников Госавтоинспекции, чтобы не лишиться водительских прав.

Как следует из информации начальника Управления ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области Александра Бабенкова, предоставленной ТАСС, в прошлом году на территории Новосибирской области было зарегистрировано более 2,1 тыс. происшествий, в которых погибли 255 человек и пострадали 2,7 тыс. человек. Количество ДТП выросло на 20%, по сравнению в 2021 годом, смертность снизилась на 1,9%. За нарушение ПДД было наложено около 2 млрд. административных штрафов.

Напомним, ранее сообщалось, что на дорогах Новосибирской области в этом году установят 50 новых камер. Всего в Новосибирской области в прошлом году работало 230 комплексов фото-видеофиксации. Аварийность на участках, оборудованных камерами, стремится к нулю.

 

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