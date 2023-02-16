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В Новосибирске проверят мать школьника после наказания за стих о мусульманах

Фото В Новосибирске проверят мать школьника после наказания за стих о мусульманах
Фото В Новосибирске проверят мать школьника после наказания за стих о мусульманах

Фото предоставлено: соцсети

Школьнику из Новосибирска, который прочел оскорбительный стих о мусульманах, окажут психологическую помощь.

На этой неделе в городских пабликах распространилось видео, на котором новосибирский школьник читал оскорбительное стихотворение про сторонников Ислама. А чуть позже появился второй ролик, на котором видно, как мать бьет мальчика по лицу, а потом вынуждает на коленях просить прощения у мусульман за нанесенное оскорбление. При этом, кто выложил эти ролики в Сеть, пока неизвестно.

По словам уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области Надежды Болтенко, органы профилактики сейчас занимаются проверкой и анализом сложившейся ситуации, в том числе в части организации воспитательной работы в школе, которую посещал мальчик. Отмечается, что семье также будет оказана психологическая помощь.

Обудсмен уверена, что такие воспитательные меры недопустимы по отношению к ребенку.

Напомним, Духовный лидер мусульман Новосибирской области муфтий Салим Шакирзянов назвал ошибкой наказание школьника за оскорбительный стих.

Мать провинившегося мальчика отказалась комментировать ситуацию.

 

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Новосибирская область
подросток
жестокость
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