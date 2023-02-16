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общество

Житель Самары пожаловался в ФАС за рекламу с полуголой учительницей

Фото Житель Самары пожаловался в ФАС за рекламу с полуголой учительницей
Фото Житель Самары пожаловался в ФАС за рекламу с полуголой учительницей

Freepik, authors: PatriciaEnciso

Житель Самары увидел на одной из городских улиц рекламный щит с изображением полуобнаженной девушки. По его мнению, размещение таких баннеров недопустимо.

В антимонопольную службу поступила жалоба от жителя Самары, который увидел на одной из городских улиц рекламный щит, изображение на котором показалось ему вульгарным и недопустимым, пишет sovainfo.ru.

В региональном УФАС сообщили, что на баннере была изображена полуобнаженная девушка на учительском столе, а текст анонсировал эротическое шоу, приуроченное ко Дню учителя.

Сотрудники антимонопольной службы объяснили, что в рекламе не допускается использование непристойных и оскорбительных образов. В данном случае непристойным является образ учителя, который интерпретируется с полуобнаженной девушкой.

Реклама была признана ненадлежащей, на момент вынесения решения срок ее размещения истек. Однако материалы по делу были переданы для рассмотрения вопроса о возбуждении административного производства.

Напомним, рекламный баннер ЗОЖ-фестиваля ранил омскую девочку.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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