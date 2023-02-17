«Тела нашли в 5 утра»: экспертиза установит причину смерти замёрзшей под Новосибирском пары

Коллаж Сиб.фм: фото автора и из паблика "Инцидент Новосибирск"

Следователи начали проводить экспертизу тел замёрзших в Здвинске Новосибирской области мужчины и женщины – Сиб.фм узнал подробности их обнаружения.

Видео с замёрзшими телами мужчины и женщины появилось в социальных сетях вчера, 16 февраля. На кадрах – первая реакция мужчины, который нашёл пару, поэтому цензурной лексики за 20 секунд встречается крайне мало.

Как удалось выяснить корреспонденту Сиб.фм, Ольга со своим ухажёром решили скоротать путь до дома, и так они могли заблудиться, оказавшись на берегу реки Каргат.

Скорая в пять утра

Ольга и Пахом, как здесь все зовут Павла, часто ходили по гостям. Вот и накануне они выпивали в компании, и уже поздно за полночь отправились домой, но недошли до пункта назначения. Знакомые их хватились, но было поздно.

«Село Здвинск – небольшое, все друг друга знают. Мы живём недалеко. Сосед обнаружил тела, их уже в принципе искали», — рассказал Алексей из Здвинска.

Медики рассказали корреспонденту Сиб.фм, что в скорую вызов поступил ближе к пяти утра. Фельдшер прибыл на место, но всё что ему оставалось: констатировать смерть мужчины и женщины.

«Тела были окоченевшие, то есть видно было, что на улице пролежали несколько часов. Возможно, они дезориентировались в пространстве в состоянии алкогольного опьянения»,

— говорят медики.

Впрочем, в то, что Ольга и Павел Г. заблудились – местные жители верят не очень. Кто живёт в Здвинске, знает здесь все короткие пути и каждую тропочку.

«Обняться могли на бессознательном уровне. Следов насилия при осмотре мы не обнаружили. Тела отправили в Здвинскую Центральную районную больницу», — рассказал Сиб.фм собеседник.

Оттаять за сутки

С утра 16 февраля тела Ольги и Павла пролежали в морге ЦРБ. Сначала проверку проводили полицейские, но и в морге следов насильственной смерти обнаружено не было. Сегодня в обед, 17 февраля, после того как тела оттаяли, их забрали следователи СКР, но и они пока не нашли признаков насильственной смерти.

«Барабинским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Новосибирской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения тел двух жителей Здвинского района, – рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Новосибирской области Елена Коновалова,

– Тела замерзших мужчины и женщины без внешних признаков насильственной смерти. Следователем СК с целью установления причины смерти мужчины и женщины назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение».

Медики рассказали корреспонденту Сиб.фм, что ближе к вечеру тела пары были отправлены в Довольное на экспертизу. Только её результаты окончательно установят причины смерти мужчины и женщины: не исключено, что имело место и отравление, в том числе крепкими напитками.