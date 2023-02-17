Самолёт Владивосток — Новосибирск прервал вылет из-за неполадок

Фото: S7

Рейс Владивосток — Новосибирск задержался по техническим причинам.

Рейс из Владивостока в Новосибирск авиакомпании S7 прервали из-за технических причин. Об этом в пятницу, 17 февраля, сообщил телеграм-канал Aviaincident. По предварительным данным, командир воздушного судна принял решение о возврате на стоянку с точки запуска.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта Толмачёво, рейс 5207 Владивосток — Новосибирск в результате был выполнен. Посадка произошла в 13:02, на час позже времени по расписанию.

Ранее Сиб.фм писал, что 7 февраля вылет самолёта из столицы Турции Стамбула до Новосибирска задерживался на два часа. Рейс авиакомпании S7 должен был приземлиться в Толмачёво в 21:24, сейчас расчётное время прибытия — 23:21. О причинах задержки рейса неизвестно.

Напомним, S7 запустит рейс из Новосибирска в Дубай с 17 марта.