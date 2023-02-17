В Новосибирске 19 человек из дома на Линейной остаются в гостинице "Северная"

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Жители дома №39 на улице Линейной в Новосибирске были изначально расселены в пансионаты «Обские зори», «Лунный камень» и гостиницу «Северная». Многие пока остаются в предоставленном жилье, но присматривают новые квартиры.

Большим спросом у пострадавших из дома №39 на улице Линейная пользовалась именно гостиница «Северная», так как работающему населению отсюда было проще всего добраться до любого района Новосибирска.

«Сейчас в нашей гостинице остаются 19 человек, трое детей. Но сейчас все находятся на работе, будут ближе к вечеру», – пояснили корреспонденту Сиб.фм в гостинице «Северная».

Персонал гостиницы говорит, что работающие жильцы злополучного дома не приходят даже на обед, который им также предоставляют. Пострадавшие после взрыва находятся на полном пансионе отеля.

«Приходят уже поздно вечером, усталые, да спать ложатся»,

– говорит горничная.

Напомним, согласно последним данным в доме был прописана 121 человек. Погибли 14 жильцов, ещё пять числятся в розыске до сих пор. Все выжившие получили выплаты, а именно – по сто тысяч рублей и ещё по 32 тысячи из городского бюджета, а также по 10 000 от губернатора.

Также напомним, что вчера, 16 февраля, жительница квартиры №13 дома №39 на Линейной Наталья Гоженко рассказала Сиб.фм, что все прописанные в пятиэтажке начали присматривать себе новое жильё, эквивалентное по стоимости площадям в разрушенном доме.