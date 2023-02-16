«13 номер оказался счастливым»: жительница дома на Линейной в Новосибирске получила обещанные губернатором выплаты

Коллаж Сиб.фм: фото автора и Густаво Зырянова

Почти все жители дома №39 на улице Линейной в Новосибирске, где неделю назад произошёл взрыв, получили положенные выплаты. Уже сейчас они начали присматривать новые квартиры.

О том, что семьи погибших под развалинами дома №39 на улице Линейной, получат выплаты по 1 миллиону рублей, а пострадавшие – до полумиллиона, губернатор Новосибирской области сообщил на следующий день после взрыва, 10 февраля.

В прошлую пятницу Андрей Травников проверил работу штаба, где оказывали помощь пострадавшим. В тот момент на приёме была Наталья Гоженко из первого подъезда. Губернатор спросил женщину: «В полном ли объёме оказана помощь?» Наталья ответила, что на её вопросы специалисты полностью ответили.

Наталья Гоженко сейчас живёт у родственников: ей не понадобилось временное убежище. В своей 13-ой квартире женщина прожила почти 18 лет.

«Очень счастливая, хорошая квартира для меня оказалась,

– призналась Сиб.фм Наталья Гоженко. – Вещи собрали, сейчас увожу их в своё, конкретное место. Сейчас ещё раз схожу на Ленина, 57 (в районную администрацию – прим. Ред.) В тот же день я как собственник получила выплату в сто тысяч рублей. Потом ещё получили по 32 тысячи на нас с сыном. После собрания ещё автоматически пришли по 10 тысяч рублей. Это от губернатора, сказали».

От остальной помощи (лекарства, питание, вещи) Наталья Гоженко с сыном отказались. Жители 13-ой квартиры говорят, что власти выполнили все обязательства, взятые на себя в конце прошлой недели. Теперь пострадавшим после взрыва газа остаётся только присмотреть жильё, эквивалентное по стоимости площадям в разрушенном доме.