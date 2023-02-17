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В Новосибирске неизвестная девушка дала первокласснику денег на проезд

Фото В Новосибирске неизвестная девушка дала первокласснику денег на проезд
Фото В Новосибирске неизвестная девушка дала первокласснику денег на проезд

Фото предоставлено: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Жительница одного из микрорайонов Новосибирска рассказала, как ее сына спасла случайная прохожая.

Об инциденте, который случился 16 января, рассказала в паблике «МЖК Восточный, Плющихинский» ВКонтакте жительница Октябрьского района Новосибирска по имени Анна.

Ее сын, ученик первого класса школы №216, не смог после занятий поехать домой на автобусе, потому что у него не оказалось денег. Дело в том, что наличные, которые ему дала мать, он потратил на чипсы для одноклассников. В результате денег на билет у ребенка не осталось, а карту на проезд он оставил дома.

Мальчик побоялся сесть в автобус и решил отправиться домой пешком. Когда он позвонил матери, чтобы сообщить об этом, их разговор услышала случайная прохожая, которая тут же дала ему недостающие 30 рублей на проезд.

Анна уверена, что в случае с ее сыном сработал закон бумеранга. Она сама часто выручала детей, которым не хватало на проезд или на булочку в магазине. И когда ее сын оказался в затруднительной ситуации, незнакомый человек также пришел ему на помощь.

Фото В Новосибирске неизвестная девушка дала первокласснику денег на проезд 2

Пользователи соцсетей одобрили поступок незнакомки, а мальчик пообещал поблагодарить ее при следующей встрече.

Напомним, за день до этого правоохранительные органы Новосибирской области начали проверку в отношении водителя маршрутного автобуса в поселке Толмачево, который высадил 15-летнего школьника. За высадку несовершеннолетних пассажиров работникам общественного транспорта грозит административный штраф.

 

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Новосибирская область
общественный транспорт
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