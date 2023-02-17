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Выпускник НВВКУ и руководитель парада в Новосибирске: что известно о новом командующем ЦВО Андрее Мордвичёве

Фото Выпускник НВВКУ и руководитель парада в Новосибирске: что известно о новом командующем ЦВО Андрее Мордвичёве
Фото Выпускник НВВКУ и руководитель парада в Новосибирске: что известно о новом командующем ЦВО Андрее Мордвичёве

Скриншот: YouTube

Командующим Центральным военным округом стал генерал-лейтенант Андрей Мордвичев, выпускник Новосибирского военного училища.

Андрей Мордвичёв назначен на пост командующего Центральным военным округом. Данные обновились на сайте Министерства обороны РФ в пятницу, 17 февраля. Мордвичёв сменил генерал-полковника Александра Лапина, который руководил ЦВО до октября прошлого года и группировкой российских войск «Центр» в спецоперации на Украине. Как стало известно в этом году, 59-летний Лапин назначен начальником Главного штаба Сухопутных войск Вооруженных сил.

До назначения на должность командующего ЦВО генерал-лейтенант Андрей Мордвичёв руководил 8-й гвардейской общевойсковой армией Южного военного округа (ЮВО).

Мордвичёв родился в казахстанском Павлодаре 14 января 1976 года. Окончил Новосибирское высшее военное командное училище 1997 году. В 2018 году его назначили первым заместителем командующего и начальником штаба 41-й общевойсковой армии ЦВО. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров отмечал, что генерал-лейтенант отличился при операции по освобождению Мариуполя в прошлом году 2022 года в ходе СВО.

Известно, что Андрей Мордвичёв в 2018 году руководил парадом в честь Дня Победы 9 мая в Новосибирске. Награждён медалью Суворова и орденом «За военные заслуги».

Напомним, ранее связисты ЦВО под Новосибирском отразили кибератаку условного противника.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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