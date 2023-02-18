Застройщик ограничил вход представителям мэрии Новосибирска на участок вырубки в Нижней Ельцовке

Фото предоставлено Василисой Мальцевой

В мэрии Новосибирска ответили на запрос Сиб.фм о вырубке реликтовых сосен в Нижней Ельцовке: застройщику разрешили убрать только 99 деревьев, а документа на уничтожение леса на втором участке в администрации вообще не давали.

В начале этой недели активисты с Нижней Ельцовки сообщили, что вырубка реликтовых сосен продолжается. При этом местные общественники рассказали, что застройщик начал работы не на участке под кадастровым номером 54:35:091270:273, а на следующем – под номером 54:35:091270:274.

«Речь идёт о большом прямоугольном участке, который формально разделён на два треугольных. Когда мы узнали, что мэрия подготовила разрешение на вырубку участка под номером 273, нам его предъявили в те выходные. Потом они продолжали пилить и делали вид, что ничего не получали, – рассказала защитница леса в Нижней Ельцовке Василиса Мальцева. – Как только сильный мороз спал, мы стали снимать с коптера и обнаружили, что товарищи пилят уже второй участок. Ранее об этом участке речи вообще не было».

Чтобы разобраться в ситуации, редакция Сиб.фм сделала запрос в мэрию Новосибирска. В частности, интересовал вопрос о вырубке на втором участке – под номером 54:35:091270:274. В департаменте культуры, спорта и молодежной политики мэрии города ответили, что такого разрешения не давали.

«Управлением по благоустройству общественных пространств мэрии города Новосибирска не выдавалось отдельного разрешения на снос, замену, пересадку, обрезку зеленых насаждений (далее – Разрешение) в отношении земельного участка с кадастровым номером 54:35:091270:274, – сказано в ответе мэрии Новосибирска. – Разрешение на снос 99 штук деревьев, 11 кустарников, 53 кв. м поросли, было выдано 09.09.2022 года в отношении двух земельных участков (кадастровые номера 54:35:091270:273, 54:35:091270:274) в целях установки владельцем ограждения».

Далее в ответе мэрии говорится, что земельный участок с кадастровым номером 54:35:091270:273 находится в частной собственности и огорожен забором.

«Доступ сотрудников мэрии города Новосибирска на данный участок ограничен собственником»,

– добавили в мэрии Новосибирска.

Также корреспондент Сиб.фм задал вопрос о том, что будет с денежными средствами в размере 24,5 миллиона, которые компания «Д54Развитие» выплатила бюджету для покупки 3 200 новых сосен. Ответ был следующий:

«Вопрос о возврате денежных средств, оплаченных в качестве восстановительной стоимости зеленых насаждений, будет решаться в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации», – констатировали специалисты мэрии Новосибирска.