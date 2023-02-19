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В Новосибирске родители 4 подростков подали заявление на банду «Ашановских»

Фото В Новосибирске родители 4 подростков подали заявление на банду «Ашановских»
Фото В Новосибирске родители 4 подростков подали заявление на банду «Ашановских»

Фото: Сиб.фм

Полиция начала розыск предполагаемых участников группировки «Ашановских» в Новосибирске.

Родители четырех подростков заявления на действия группировки «Ашановских». Об этом сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области. Полиция ищет подозреваемых.

«Проводится проверка. Сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление обстоятельств противозаконных деяний и лиц их совершивших», — уточнили в ведомстве.

Кроме того, сегодня председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о так называемой группировке «Ашановских», состоящей из подростков, которые вымогают деньги у несовершеннолетних.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске подростки из «Ашановской» группировки держат в страхе жителей сразу нескольких микрорайонов в Калининском районе, а также посетителей Торгового центра «Ашан».

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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