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В Новосибирске сняли баннер с обращением обманутых дольщиков к Путину

Фото В Новосибирске сняли баннер с обращением обманутых дольщиков к Путину
Фото В Новосибирске сняли баннер с обращением обманутых дольщиков к Путину

Фото и видео предоставлено Дарьей Горбылевой

В Новосибирске 19 февраля сняли баннер с обращением обманутых дольщиков к президенту России Владимиру Путину.

В Новосибирске с долгостроя по улице Красина, 56 сняли баннер с обращением обманутых дольщиков к президенту Владимиру Путину. Об этом Сиб.фм сообщили участники долевого строительств 19 февраля.

"Баннер, можно сказать, похитили. Утром приехали промышленные альпинисты, при этом у дома дежурили наряды полиции. Оперативно сработали! Баннер провисел ровно сутки, а мы ждем квартир 19 лет", — сообщила в редакцию Сиб.фм дольщица Дарья Горбылева.

Она же прислала видео демонтажа баннера.

Как ранее писал Сиб.фм, 18 февраля дольщики решили привлечь внимание к своей проблеме и вывесили баннер размером с пятиэтажку. Многие из них купили квартиры в будущем доме почти 20 лет назад, и до сих пор не могут справить новоселье.

Фото В Новосибирске сняли баннер с обращением обманутых дольщиков к Путину 2

Вечером в субботу, 19 февраля, министерство строительства Новосибирской области отреагировало на появление баннера. В ведомстве сообщили, что дом на Красина находится в высокой степени готовности, однако для завершения работ необходимо, чтобы дольщики создали жилищно-строительный кооператив. Такая организационная форма позволит оперативно привлечь средства на достройку объекта. Однако, со слов министра Алексея Колмакова, дольщики пока не сумели договориться между собой и создать подобную структуру.

При этом сами дольщики утверждают, что еще в июне 2021 года проголосовали за то, чтобы дом вводился в эксплуатацию через программы Публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан –участников долевого строительства".

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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