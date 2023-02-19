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общество

В Новосибирске закупят машины для уборки улиц за 700 млн рублей

Фото В Новосибирске закупят машины для уборки улиц за 700 млн рублей
Фото В Новосибирске закупят машины для уборки улиц за 700 млн рублей

Власти Новосибирска потратят 700 миллионов рублей на покупку 50 машин для уборки улиц города.

В Новосибирске объявлена закупка на приобретение 50 машин для уборки городских улиц. Техника будет приобретаться в лизинг, сообщается на портале Госзакупок.

Общая цена контракта — 698 миллионов рублей.

Согласно конкурсной документации, заказчиком выступает МБУ Новосибирска «Городской центр организации дорожного движения».

Городские власти планируют закупить два бульдозера, 9 самосвалов, 10 тракторов, 9 подметально-уборочных машин, 12 комбинированных машин и другие.

До 6 марта принимаются заявки от потенциальных поставщиков техники. Уборочные машины должны быть поставлены не позднее, чем через 3 месяца после заключения контракта.

Ранее в интервью Сиб.фм мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, что проблема очистки улиц от снега не в технике, а в рабочих: если специальных машин хватает, то водителей и механиков — нет. По словам главы города, в Новосибирске хватает техники, чтобы убирать улицы и летом, и зимой, так как машины универсальные. Более того, их эффективность увеличивается при работе звеньями из 5 машин.

Напомним, в январе 2023 года прокуратура выявила многочисленные нарушения при уборке снега в городе.

С 1 февраля в городе был введен режим ЧС после обильного снегопада.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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