20 февраля в Новосибирске ожидается потепление до -4 градусов

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В Новосибирске потеплеет до -4 градусов днем 20 февраля.

В понедельник, 20 февраля, в Новосибирске ожидается температура воздуха -4..-9 градусов. Такой прогноз предоставляют синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра.

«20 февраля в первой половине дня ожидается погода без существенных осадков. Температура воздуха -9..-11 градусов. Местами изморозь. На дорогах гололедица», — сообщают в УГМС.

Во второй половине дня ожидается потепление до -4..-9 градусов. Порывы ветра будут достигать скорости 12 м/с.

По области температура в среднем составит -3..-8 градусов, местами до -13 градусов. В отдельных районах ожидается небольшой снег и туманы.

Уже через день, 21 февраля, температура воздуха в городе может достичь нуля. Это чревато последующими заморозками и гололёдом.

Также синоптики предупреждают о неустойчивости магнитного поля 20 и 21 февраля.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске группировка «Ашановских» подростков терроризирует местных жителей.

В Новосибирске зафиксированы случаи заражения учёных смертельным вирусом Марбург.