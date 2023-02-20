Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество проиcшествия

76-летний пенсионер под Новосибирском погиб от полученных в ДТП травм

Фото 76-летний пенсионер под Новосибирском погиб от полученных в ДТП травм
Фото 76-летний пенсионер под Новосибирском погиб от полученных в ДТП травм

Фото Дениса Винокурова / Сиб.фм

В Бердске под Новосибирском иномарка насмерть сбила 76-летнего пешехода.

17 февраля в Бердске иномарка сбила 76-летнего пенсионера на пешеходном переходе. Спустя 2 дня он скончался от полученных травм. Об этом сообщает издание «АвтоБердск».

ДТП произошло на улице Боровая рядом с храмом. Пожилой мужчина переходил улицу по пешеходному переходу. Выходя из-за минивэна, он столкнулся с выезжающей иномаркой. Автомобиль зацепил его зеркалом. Мужчина упал и потерял сознание. Его забрала в больницу проезжающая рядом машина скорой помощи. Несмотря на старания врачей, 19 февраля он скончался от полученных травм.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском фура MAN насмерть сбила 40-летнего пешехода. Отмечается, что он шел по проезжей части попутно автомобилю в одежде без светоотражаюших элементов.

Также под Новосибирском произошёл пожар в телятнике на 230 коров. Всех животных удалось спасти. Их временно разместили в соседнем здании.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Сергей Щукин
Журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

24733
В Новосибирске банда "Ашановских" заставила школьника платить 100 рублей в день
20325
В Новосибирске группировка «Ашановских» подростков терроризирует местных жителей
17850
«Тела окоченели»: появились подробности гибели пары под Новосибирском после Дня всех влюблённых
15199
В Новосибирске учёные вывели 100 поколений одомашненных серых крыс
13110
Собственник IKEA и «Мега» хочет продать магазин в Новосибирске и избавиться от всей недвижимости в России
11601
Нейросеть Midjourney воссоздала Новосибирск в образе человека
11235
Что скажет Путин 21 февраля 2023 года: в Кремле раскрыли детали грядущего Послания президента