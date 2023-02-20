76-летний пенсионер под Новосибирском погиб от полученных в ДТП травм

Фото Дениса Винокурова / Сиб.фм

В Бердске под Новосибирском иномарка насмерть сбила 76-летнего пешехода.

17 февраля в Бердске иномарка сбила 76-летнего пенсионера на пешеходном переходе. Спустя 2 дня он скончался от полученных травм. Об этом сообщает издание «АвтоБердск».

ДТП произошло на улице Боровая рядом с храмом. Пожилой мужчина переходил улицу по пешеходному переходу. Выходя из-за минивэна, он столкнулся с выезжающей иномаркой. Автомобиль зацепил его зеркалом. Мужчина упал и потерял сознание. Его забрала в больницу проезжающая рядом машина скорой помощи. Несмотря на старания врачей, 19 февраля он скончался от полученных травм.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском фура MAN насмерть сбила 40-летнего пешехода. Отмечается, что он шел по проезжей части попутно автомобилю в одежде без светоотражаюших элементов.

Также под Новосибирском произошёл пожар в телятнике на 230 коров. Всех животных удалось спасти. Их временно разместили в соседнем здании.