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Новосибирская область получит 90 миллиардов рублей на крупные региональные стройки

Фото Новосибирская область получит 90 миллиардов рублей на крупные региональные стройки
Фото Новосибирская область получит 90 миллиардов рублей на крупные региональные стройки

СУНЦ НГ

Новосибирская область получит федеральное софинансирование на строительство крупных объектов, но придется доплатить еще 7 млрд. рублей.

В Новосибирске крупные объекты федерального значения получат софинансирование из бюджета страны. В частности, самые крупные транши будут выделены на строительство комплекса «СКИФ», кампуса НГУ и Федерального детского реабилитационного центра.

Всего из федерального бюджета регион получит 90 млрд. рублей, а еще 7 млрд. придется доплатить из бюджета области.

Самым затратным стало строительство комплекса "СКИФ" для Института катализа им. Борескова СО РАН. На него уйдет практически половина всей выделенной региону суммы. Планируется, что комплекс будет сдан в эксплуатацию через два года.

35 млрд. рублей федеральных средств планируется потратить новый кампус НГУ плюс еще 5 млрд. из бюджета региона. Строительство кампуса завершится в 2027 году.

На строительство экопромышленного парка в Новосибирской области направят 10 миллиардов. Закончить его должны уже в следующем году.

5,8 млрд. потратят на завершение строительства Федерального детского реабилитационного центра на 300 мест для лечения заболеваний нервной системы и опорно-двигательного аппарата. Центр сможет принять маленьких пациентов не раньше 2027 года.

Также средства будут выделены на завершение реконструкции аэропорта Толмачёво и ремонт клиники имени Мешалкина.

Напомним, в прошлом году федеральные трансферы в бюджет региона составляли 53,9 млрд. рублей.

 

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