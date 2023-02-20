Полицейские Новосибирской области спасли из горящего дома четырех взрослых и двух детей

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Под Новосибирском полицейские помогли эвакуировать из пожара шестерых человек и кошку.

В городе Куйбышев Новосибирской области полицейские на патруле помогли жильцам горящего дома эвакуироваться. Они спасти четырёх взрослых, двух детей и кошку. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.

Двое сотрудников полиции получили сообщение о пожаре на 1 этаже общежития. Когда они прибыли, на месте уже работали пожарные. Полицейских пропустили помочь. Они сняли решетку с окна и помогли пожилой женщине с 10-месячной внучкой на руках выбрать из задымленной комнаты через окно. Еще четырёх человек эвакуировали со второго этажа дома — среди них был 6-месячный младенец.

Уже снаружи горящего здания пожилая женщина вспомнила, что в квартире осталась кошка. Полицейский забежал в задымленную квартиру, нашел испуганную кошку на диване и вынес на улицу, чтобы передать хозяйке.

«Жильцы дома поблагодарили сотрудников полиции и экстренных служб за профессионализм и оказанную помощь», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске сгорела коллекция элитных автомобилей Дмитрия Матвеева. Их суммарная стоимость оценивалась более чем в 1 миллион долларов.

Также в Новосибирской области 40 собак погибли при пожаре в приюте.