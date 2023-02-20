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Утром 20 февраля в Новосибирске образовались 7-балльные пробки

Фото Утром 20 февраля в Новосибирске образовались 7-балльные пробки
Фото Утром 20 февраля в Новосибирске образовались 7-балльные пробки

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Утром понедельника на дорогах Новосибирска образовались 7-балльные заторы.

В понедельник, 20 февраля, в Новосибирске образовались 7-балльные пробки на обоих берегах и Октябрьском мосту. Онлайн-сервис 2ГИС оценивает затрудненность передвижения по городу в 7 баллов из 10.

На левом берегу пробки образовались около площади Труда: подъезды к ней затруднены со стороны улиц Ватутина, Станционной, Широкой и Станиславского. При этом на проезде Энергетиков и Димитровском мосту пробок нет. Заторы на Советском шоссе, Бронной, Сибиряков-Гвардейцев, Немировича-Данченко, проспекте Карла Маркса.

На правом берегу затруднен выезд с Октябрьского моста на Большевистскую. Пробки из-за ДТП образовались на Бориса Богаткова, Кошурникова, Танковой. Осложнено движение по всей протяженности Красного проспекта.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в начале недели в Новосибирске ожидается магнитная буря. Последствия солнечной вспышки метеочувствительные люди смогут почувствовать 20 и 21 февраля.

Также 20 февраля в Новосибирске ожидается потепление до -4 градусов.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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