В Кировском районе Новосибирска построят новую школу на 1100 мест

Фото Дениса Винокурова / Сиб.фм
Мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство школы на Южно-Чемском жилмассиве.
В Новосибирске построят новую школу. Она будет располагаться в Кировском районе города, на Южно-Чемском жилмассиве. Разрешение на строительство опубликовали на муниципальном портале.
Строить школу будут на улице Николая Сотникова. В здании будут 4 этажа, в том числе цокольный. Образовательное учреждение должно будет принять 1100 учеников.
Согласно смете, строительство обойдется в 2,1 миллиарда рублей. Подрядчиком выступит «Пятая концессионная компания Просвещение» с главным офисом в Москве.
Разрешение на строительство будет действовать до 30 сентября 2023 года.
Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске школы и детские сады оборудуют умными лифтами. Их можно будет активировать как кнопками, так и дистанционно, через мобильное приложение по Bluetooth.
Также Новосибирская область получит 90 миллиардов рублей на крупные региональные стройки. Чтобы софинансирование покрыло все объекты строительства, к этой сумме из бюджета области добавят еще 7 миллиардов.
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