В Новосибирске губернатор Андрей Травников встретился с волонтёрами акции «Все для Победы!»

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В Новосибирске глава региона призвал увеличить отправку гуманитарных грузов в зону СВО.

В Новосибирске глава региона Андрей Травников пообщался с организаторами акции «Народный фронт. Все для Победы!». Встреча состоялась в региональном штабе ОНФ. Об этом сообщает паблик «АСТ54» ВК.

Руководитель областного исполком ОНФ Светлана Заикина рассказала губернатору о результатах реализации проекта «Все для Победы!».

По ее словам, неравнодушные жители Новосибирской области активно поддерживают бойцов спецоперации, что очень поднимает боевой дух на передовой. Объемы помощи военнослужащим постоянно растут. И если вначале СВО приходилось чаще решать вопросы, связанные с наполнением гуманитарных миссий, то сегодня на первый план вышли проблемы с логистикой, нехваткой складских помещений и транспорта. Объемы гуманитарной помощи, которую жители региона и представители бизнеса оказывают нашей армии, выросли в несколько раз.

Волонтеры уже подготовили к отправке очередную партию груза, в которую вошли «посылки солдату», подарки на 23 Февраля, спецобувь для бойцов, строительный инструмент и многое другое.

Андрей Травников подчеркнул важность наращивания объемов гуманитарной помощи нашим подразделениям в зоне украинского конфликта.

Напомним, на выходных в Новосибирской области прошел телемарафон «Все для Победы!» по сбору средств для помощи российским бойцам на передовой. Сколько всего удалось собрать, пока неизвестно. Однако уже сейчас Новосибирская область является одним из регионов-лидеров по отправке гуманитарной помощи нашей армии.