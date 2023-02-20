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В Новосибирске стали известны подробности о банде «Ашановских»

Фото В Новосибирске стали известны подробности о банде «Ашановских»
Фото В Новосибирске стали известны подробности о банде «Ашановских»

Фото: Pixabay.com

Группа подростков из так называемой банды «Ашановских» терроризирует сверстников в Новосибирске.

Родители пострадавших детей рассказали о действиях группировки «Ашановских». Ранее представители подростков написали заявления в полицию, правоохранители ищут предполагаемых членов банды.

«Один из этой банды у моей дочери увел телефон, я писала заявление, но мне сказали, что ему нет 16 лет, взыскивайте с родителей. А там мать ограничена в родительских правах, у нее другая семья, отец не работает, живет на пенсию дела с бабушкой. С них взять нечего. Я везде написала. Но деньги за телефон и сам телефон никто так и не вернул», — рассказала жительница Новосибирска Наталья.

Группировка часто собирается в одном месте, говорят родители.

«Они всегда собираются в Голден парке на фудкорте. Ведут себя нагло и вызывающе. На замечания взрослых матерят и посылают. Охрана на них почему то не реагирует. Они сдвинут два стола и соберут все стулья вокруг. Люди приходят с детьми, столы есть, а стульев нет. Сколько говорили охране, а они отмахиваются», — сообщила Светлана.

Родители четырех подростков заявления на действия группировки «Ашановских». Об этом сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области. Полиция ищет подозреваемых.

«Проводится проверка. Сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление обстоятельств противозаконных деяний и лиц их совершивших», — уточнили в ведомстве.

Кроме того, сегодня председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о так называемой группировке «Ашановских», состоящей из подростков, которые вымогают деньги у несовершеннолетних.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске подростки из «Ашановской» группировки держат в страхе жителей сразу нескольких микрорайонов в Калининском районе, а также посетителей Торгового центра «Ашан».

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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