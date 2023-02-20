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В Новосибирске установили рекорд России на фестивале «Иглу-2023»

Фото В Новосибирске установили рекорд России на фестивале «Иглу-2023»
Фото В Новосибирске установили рекорд России на фестивале «Иглу-2023»

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

В Новосибирске построили наибольшее количество иглу за шесть часов, что стало рекордом России.

Рекорд России по строительству снежных хижин зафиксировали в Новосибирске на фестивале «Иглу-2023». Об этом в понедельник, 20 февраля, сообщили в Реестре рекордов России.

За шесть часов на фестивале возвели 186 иглу.

В Новосибирске 18 февраля открылся 13-й по счету фестиваль «Иглу — 2023: Город эскимосов». В этом году фестиваль проходил на участке Обского моря в районе остановок «Чемской бор» или «ПКиО у моря Обского». Там собралось более 2000 участников из 327 команд, которые захотели потягаться в умении строить снежное жилище эскимосов.

Строгое жюри весьма серьезно подходило к оценке конкурсных сооружений. Проверялась высота, диаметр, быстрота и аккуратность постройки иглу. Хорошим эскимосским домом считалось идеально ровное сооружение без щелей и зазоров, в которое легко мог войти член жюри.

Напомним, участники фестиваля снежных иглу отправили послание космонавту Анне Кикиной.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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