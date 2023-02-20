В Новосибирске юрист Сапожникова рассказала о наказании банде школьников «Ашановские»

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Полиция Новосибирска продолжает поиски участников группировки подростков «Ашановские».

В Новосибирске подростки из «Ашановской» группировки держат в страхе жителей сразу нескольких микрорайонов в Калининском районе, а также посетителей Торгового центра «Ашан». Сиб.фм узнал у специалиста, что может грозить предполагаемым преступникам, если их вина будет доказана. Ответственность подростков из «банды Ашановских» зависит от того, сколько лет участникам, и есть ли в их действиях состав преступления. Об этом Сиб.фм рассказала юрист юридического кабинета «Помельцев и Кучеренко» Марина Сапожникова.

По словам юриста, по общему правилу уголовная ответственность наступает с 16 лет. Но за тяжкие и особо тяжкие преступления наказание по Уголовному законодательству может назначаться гражданам, которым исполнилось 14 лет.

«Например, за грабеж (открытое хищение чужого имущества, ст. 161 УК РФ), вымогательство (ст.163 УК РФ) причинение умышленного тяжкого вреда здоровью (ст. 111), причинение телесных повреждений средней тяжести (ст.112 УК РФ) или вандализм (ст.214 УК РФ) уголовная ответственность наступает с 14 лет.

Наказание может варьироваться от обязательных работ и штрафа, который, вероятнее всего, предстоит выплачивать родителям, до отбывания наказания в воспитательной колонии для несовершеннолетних», — говорит собеседница издания.

Кроме того, несовершеннолетие является смягчающим обстоятельством при назначении наказания, а совершение преступления группой лиц – отягчающим. В том случае, если подросткам еще нет и 14 лет, их поставят на учет по делам несовершеннолетних, объяснила Сапожникова.

«Правоохранительным органам предстоит разобраться в происходящем, установить личности подростков, их возраст, установить наличие состава преступления и после этого будет принято решение», — подытожила юрист.

Напомним, ранее в Новосибирске родители 4 подростков подали заявление на банду «Ашановских».