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В Новосибирской области сообщили о массовой травле собак

Фото В Новосибирской области сообщили о массовой травле собак
Фото В Новосибирской области сообщили о массовой травле собак

Фото Сиб.фм

Жители города Куйбышев под Новосибирском сообщили о массовой травле собак.

В городе Куйбышев начали находить трупы собак. Местные жители сообщают, что это последствия трави ядом, который влияет на центральную нервную систему.

Тела животных находят в течение всего февраля. По словам волонтёров-зоозащитников, жертвами становятся как бездомные животные, так и домашние. Кроме собак, находили также тела кошек. Они подбирают на улице яд, который принимают за лакомство. После этого шанс спасти животное крайне мал.

Только за последнюю неделю в Куйбышеве нашли более 10 лет мертвых собак.

Волонтёры рекомендуют следить за своими домашними животными, не выпускать кошек на улицу, а собак не спускать с поводка. Важно следить, чтобы они не подбирали якобы съедобные вещи во время прогулок.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области почти 40 собак погибли в результате крупного пожара в приюте для животных 18 февраля. Еще несколько десятков псов получили травмы и ожоги. Из шести уцелевших животных двое нуждаются в медицинском лечении: во время пожара они находились рядом с горящим домом и получили ожоги дыхательных путей.

Также Бастрыкин потребовал проверить разведение 50 агрессивных собак в Новосибирске. По сообщениям жителей, такое количество животных завела одна женщина, и выпускает их на самовыгул.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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