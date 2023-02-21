Штормовое предупреждение объявлено 21 февраля на трассах Новосибирской области

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Водителей предупредили о снежных заносах на трассах под Новосибирском.

21 февраля в Новосибирской области объявили штормовое предупреждение. На загородных трассах водителей призывают быть предельно осторожными из-за снежных заносов и ограниченной видимости. Об этом сообщает ФКУ «Сибуправдор».

Снегопад, метели и сильный ветер со скоростью до 14-16 метров в секунду продлятся до ночи.

«На дорогах возможны снежные заносы, снижение видимости, боковой ветер. Просим водителей соблюдать безопасную дистанцию и скорость, не препятствовать работе дорожной техники!», — сообщает пресс-служба «Сибуправдора».

Ранее Сиб.фм сообщал, что на этой неделе в Новосибирске ожидается потепление до +4 градусов. Но уже к выходным температура может опуститься до -8, что приведет к гололёду на дорогах. По данным сервиса "Gismeteo" март начнется с температуры в -6 градусов, затем потеплеет до -3. Ночами будет опускаться до -11.

Также в Новосибирске мужчина и женщина улетели в овраг во время катания на снегоходе ночью. При этом 41-летний новосибирец сломал левую ногу.