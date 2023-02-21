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Штормовое предупреждение объявлено 21 февраля на трассах Новосибирской области

Фото Штормовое предупреждение объявлено 21 февраля на трассах Новосибирской области
Фото Штормовое предупреждение объявлено 21 февраля на трассах Новосибирской области

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Водителей предупредили о снежных заносах на трассах под Новосибирском.

21 февраля в Новосибирской области объявили штормовое предупреждение. На загородных трассах водителей призывают быть предельно осторожными из-за снежных заносов и ограниченной видимости. Об этом сообщает ФКУ «Сибуправдор».

Снегопад, метели и сильный ветер со скоростью до 14-16 метров в секунду продлятся до ночи.

«На дорогах возможны снежные заносы, снижение видимости, боковой ветер. Просим водителей соблюдать безопасную дистанцию и скорость, не препятствовать работе дорожной техники!», — сообщает пресс-служба «Сибуправдора».

Ранее Сиб.фм сообщал, что на этой неделе в Новосибирске ожидается потепление до +4 градусов. Но уже к выходным температура может опуститься до -8, что приведет к гололёду на дорогах. По данным сервиса "Gismeteo" март начнется с температуры в -6 градусов, затем потеплеет до -3. Ночами будет опускаться до -11.

Также в Новосибирске мужчина и женщина улетели в овраг во время катания на снегоходе ночью. При этом 41-летний новосибирец сломал левую ногу.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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