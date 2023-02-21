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общество

Испачканная птичьим пометом остановка возмутила кемеровчанку

Фото Испачканная птичьим пометом остановка возмутила кемеровчанку
Фото Испачканная птичьим пометом остановка возмутила кемеровчанку

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Кемерове местная жительница возмутилась состоянием городской остановки. Вся территория остановочного павильона была в голубиных фекалиях.

В Кемерове местная жительница возмутилась состоянием городской остановки. Женщина подошла к остановочному павильону и увидела, что вся его территория усыпана голубиными фекалиями, пишет Сибдепо.

«Сегодня стояла на остановке, сказать была в шоке это мягко сказано. Полностью всё в фекалиях голубей, на лавочке, на полу стоят пожилые люди, не могут присесть и даже подойти к остановке», — поделилась эмоциями жительница.

Женщина опубликовала кадры с остановки в соцсетях. На них видно, что голубей на остановочном пункте практически нет. Горожане считают, что загадить территорию остановки за один или два дня невозможно. Скорее всего участок не убирался систематически.

Напомним, жительница Новосибирска пожаловалась на карманников на остановке «Студенческая».

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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жалобы
остановка
голуби
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