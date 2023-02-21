Мобилизованные жители Новосибирской области получат 14-дневный отпуск

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм
Участники специальной военной операции из Новосибирской области смогут получать двухнедельные отпуска каждые полгода.
Мобилизованные из Новосибирской области смогут получать отпуска сроком на 14 дней каждые полгода. Соответствующее поручение в отношении военнослужащих дал президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания ФС 21 февраля.
По словам главы государства, в срок отпуска не будут включаться дни, потраченные на дорогу домой и обратно. Чтобы мужчины смогли больше времени провести с семьями.
Также российский лидер анонсировал новые меры поддержки военнослужащим. В частности, Путин предложил ввести льготную аренду для сотрудников оборонно-промышленного комплекса.
"Офицеры и сержанты, которые показали себя грамотными, современными и решительными командирами будут в приоритетном порядке выдвигаться на руководящие должности и отправляться в академии получать образование", — сказал глава государства.
Как ранее писал Сиб.фм, ранее родственники мобилизованных обращались к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову с просьбой увеличить срок отпусков для военных на СВО.
Напомним, в ходе послания 21 февраля Владимир Путин поручил создать государственный фонд помощи семьям погибших на СВО.
Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
Теги
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают