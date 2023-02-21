Мобилизованные жители Новосибирской области получат 14-дневный отпуск

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Участники специальной военной операции из Новосибирской области смогут получать двухнедельные отпуска каждые полгода.

Мобилизованные из Новосибирской области смогут получать отпуска сроком на 14 дней каждые полгода. Соответствующее поручение в отношении военнослужащих дал президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания ФС 21 февраля.

По словам главы государства, в срок отпуска не будут включаться дни, потраченные на дорогу домой и обратно. Чтобы мужчины смогли больше времени провести с семьями.

Также российский лидер анонсировал новые меры поддержки военнослужащим. В частности, Путин предложил ввести льготную аренду для сотрудников оборонно-промышленного комплекса.

"Офицеры и сержанты, которые показали себя грамотными, современными и решительными командирами будут в приоритетном порядке выдвигаться на руководящие должности и отправляться в академии получать образование", — сказал глава государства.

Как ранее писал Сиб.фм, ранее родственники мобилизованных обращались к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову с просьбой увеличить срок отпусков для военных на СВО.

Напомним, в ходе послания 21 февраля Владимир Путин поручил создать государственный фонд помощи семьям погибших на СВО.