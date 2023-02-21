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В Новосибирске клиент обвинил парикмахера в порезе шеи

Фото В Новосибирске клиент обвинил парикмахера в порезе шеи
Фото В Новосибирске клиент обвинил парикмахера в порезе шеи

Фото: Freepik.com

В Новосибирске парикмахер порезала шею клиенту.

Житель Новосибирска пожаловался на парикмахерскую, после посещения которой у него якобы остался порез на шее. Негативный отзыв он оставил на сайте Flamp.

20 февраля мужчина зашел к парикмахерскую, чтобы постричься. Как он написал в отзыве, во время cтрижки парикмахер смогла порезать ему шею и не извинилась.

«То ли мастер использовала машинку любимой бабушки, то ли еще какая-то нелепая причина, но прорезав мне на шее двухсантиметровую царапину до крови, она стала защищать машинку», — пишет посетитель.

Мастер не извинилась, но вместо этого отметила, что «не кусок кожи отрезала».

Ранее Сиб.фм сообщал, что покупатели пожаловались на хамство в магазине, где заперли мальчика в холодильнике.

Также в Новосибирске суд приговорил к колонии бывшего директора «СибРегионСтроя» за мошенничество.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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