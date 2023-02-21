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В Новосибирске коту Мите нашли новый дом после взрыва газа на Линейной

Фото В Новосибирске коту Мите нашли новый дом после взрыва газа на Линейной
Фото В Новосибирске коту Мите нашли новый дом после взрыва газа на Линейной

Фото: соцсети

Пострадавшего при взрыве дома в Новосибирске кота Митю передали новой семье.

Коту Мите, который пострадал при взрыве газа и частичном обрушении дома на Линейной улице 9 февраля, передали в новую семью. Об этом сообщили в фонде помощи животным и людям «АНО ВИАВЕТ». Прошлая хозяйка Мити погибла при ЧП.

Животное поступило в ветеринарную клинику в тяжёлом состоянии.

«Перелом бедра, переохлаждение, обмороженные уши и нос, страшный стресс, проблемы с сердцем и вероятность отека легких с такими симптомами кот поступил в ветеринарную клинику», — рассказали в фонде.

По словам ветеринаров, после того, как кота вызволили из-под завалов обрушенного дома, он был сильно напуган и не подпускал к себе людей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что спасатели прекратили поиски людей и животных на следующий день после трагедии, 10 февраля. За время спасательной операции из-под обломков были извлечены кошка Гера и кот Митя. Первым был обнаружен Митя. Он жил вместе с погибшей хозяйкой – 22-летней Анной Нечуятовой. Приютили кота зоозащитники. Как выяснилось, у него были многочисленные ушибы и перелом.

Напомним, под Новосибирском ищут новых хозяев 6 собакам из сгоревшего приюта.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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