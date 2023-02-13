В Новосибирске житель дома на улице Линейной два дня ждал кота у подъезда

Коллаж Сиб.фм: фото автора и АНО ВИАВЕТ

Работы по разбору завалов по адресу улица Линейная, 39 в Новосибирске завершились ещё в минувшую пятницу, 10 февраля. Однако некоторые хозяева по-прежнему сидят у подъездов в надежде найти своих хвостатых. Сколько четвероногих удалось спасти из дома, где взорвался газ?

Спасатели прекратили поиски людей и животных ещё в минувшую субботу, 10 февраля. За время спасательной операции из-под обломков были извлечены кошка Гера и кот Митя.

Первым был обнаружен Митя. Он жил вместе с погибшей хозяйкой – 22-летней Анной Нечуятовой. Приютили кота зоозащитники. Как выяснилось, у него были многочисленные ушибы и перелом. Кот до сих пор находится в стрессе, а волонтёры регулярно отчитываются о состоянии его здоровья.

Спасение кошки Геры вообще можно назвать чудом. Она всю ночь после взрыва газа просидела за шкафом, пока её хозяйка – Людмила – рыдала в пункте временного проживания. Каково же было удивление девушки, когда спасатели принесли ей окоченевшую питомицу! Дальнейшая судьба спасённой Геры остаётся неизвестной.

Официально хвостатых никто не считал: одни спасатели говорят о двух спасённых из семейства кошачьих, другие говорят, что их было трое. Впрочем, не обошлось и без трагических историй.

Константин из разрушенной 19 квартиры двое суток сидел в пункте временного размещения в ожидании своего друга. Самому мужчине повезло: в момент трагедии его не было дома.

«Там обрушилось всё, только стояк остался. Кот у меня – здоровый, камышовый, вот с таким хвостом! А этот игрушечный, 3-4 килограмма, – отказывается опознавать чужого кота Константин.

– Этого кота кто-то забрал! Вы скажите МЧС: там, у дальней стены кровать стоит: он либо под кроватью, либо под синим диваном. Он домашний, но в руки не дастся».

Константин долгое время настаивает, что сам пойдёт искать пушистого друга, но ему не разрешают. Мужчина плачет, говорит, что этот кот для него – самое ценное. Успокаивали Константина и психологи, и даже полицейские.

Сколько всего животных погибли на месте – никто не пересчитывал. Между тем, на помощь спасённым животным приходят поставщики мяса.

«Мы можем собрать и суповые наборы. Я на мясе и рыбе на Центральном рынке. Обрезь можем привезти»,

– говорит Натали Смирнова.

Женщина признаётся, что пришла узнать о том, что надо пострадавшим сразу, как узнала о трагедии. В последние три дня люди завалили пункт помощи пострадавшим и продуктами, и вещами.