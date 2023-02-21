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В Новосибирске с 5 февраля ищут 18-летнего парня

Фото В Новосибирске с 5 февраля ищут 18-летнего парня
Фото В Новосибирске с 5 февраля ищут 18-летнего парня

Фото: «ЛизаАлерт Новосибирск»

В Новосибирске без вести пропал 18-летний местный житель.

В Новосибирске ищут без вести пропавшего 18-летнего Джамшета Умаркулова. Об этом во вторник, 21 февраля, сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт». Молодой человек пропал 5 февраля.

Джамшет Умаркулов живёт в Октябрьском районе. На момент пропажи был одет в красную куртку, чёрные штаны, чёрные ботинки и чёрную шапку.

Приметы парня: рост 165-167 см, плотное телосложение, тёмно-русые волосы, карие глаза. Пропавший также носит усы.

Ранее Сиб.фм сообщал, что 17 февраля в Новосибирске объявили в розыск 63-летнюю Наталью Халява. Однако уже через несколько часов волонтёры «Лиза Алерт» сообщили, что пенсионерка найдена.

Буквально днём 17 февраля 63-летнюю Наталью Чебыкину (Халява) видели на остановке общественного транспорта в Кировском районе. Потом пенсионерка пропала. Родственники переживали за женщину, так как у неё были проблемы с потерей памяти.

Напомним, ранее в Новосибирске были прекращены поиски 23-летней девушки, пропавшей в День влюбленных.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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