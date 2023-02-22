СГК прокомментировала гибель жителя Новосибирска в коллекторе

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В Новосибирске мужчина погиб, упав в коллектор.

Крышки люков коллектора, в котором после падения погиб житель Новосибирска, были закрыты на момент обхода. Об этом в среду, 22 февраля, сообщили в пресс-службе Сибирской генерирующей компании.

«Обход этой теплотрассы наши сотрудники делали несколько дней назад, 17 февраля — искали место утечки сетевой воды. На момент осмотра в камере посторонних не было, крышки люков были закрыты на болты», — уточнили в СГК.

Люк закроют сегодня, коммунальные службы проведут проверку всех аналогичных объектов поблизости. В СГК также уточнили, что сообщений об открытых люках из этого района не поступало.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Дзержинском районе Новосибирска, в коллекторе теплосетей по улице Гоголя, 237, 19 февраля было найдено тело человека.