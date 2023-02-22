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«Сибирь» обыграла ХК «Барыс» на домашней площадке

Фото «Сибирь» обыграла ХК «Барыс» на домашней площадке
Фото «Сибирь» обыграла ХК «Барыс» на домашней площадке

Фото: ХК «Сибирь»

ХК «Сибирь» уверенно одолел казахстанский «Барыс».

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» обыграл казахстанский «Барыс» в домашнем матче регулярного Чемпионата КХЛ со счётом 4:2. Игра прошла вечером в среду, 22 февраля.

Хозяева уверенно начали первый период, оформив три гола — дубль оформил Голубев, также отличился Мёрфи. В следующей двадцатиминутке гости сумели сократить разрыв и забросили две шайбы. В последнем периоде «Сибирь» забила четвёртый гол, отличился Бутузов.

Напомним, в среду, 22 февраля, в Новосибирске прошел пресс-тур в ледовом дворце спорта «Сибирь-Арена». Комплекс готовят к матчам КХЛ — впрочем, их смогут провести только после того, как специальная комиссия примет стадион.

Комиссия КХЛ инспектировала стадион за день до пресс-тура, 21 февраля. Это был как минимум второй визит на новый стадион, и далеко не последний. Комиссия будет приезжать раз за разом, пока подрядчик не устранит все замечания.

Напомним, ранее «Сибирь» крупно проиграла «Металлургу» на домашней площадке.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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