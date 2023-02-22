В Новосибирске полиция начала проверку после нападения женщины на 7-летнего ребёнка

Фото: ГУ МВД по Томской области

Жительница Новосибирска напала на ребёнка, мальчик попал в травмпункт.

Новосибирская полиция проводит проверку после сообщения о нападении местной жительницы на семилетнего ребёнка. Об этом в среду, 22 февраля, заявили в ГУ МВД по Новосибирской области.

«Заявление было принято в установленном порядке. Сотрудниками полиции проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего. Все участники конфликта устанановлены. Пострадавшему выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством», — уточнили в ведомстве.

Ранее Сиб.фм сообщал, что жительница Новосибирска напала на ребенка после того, как он обижал её сына. На кадрах в соцсетях видно, как женщина в розовой куртке толкает ребенка в сугроб и удерживает, а затем бьет ладонью по затылку. После того, как женщина со своим сыном уходит, пострадавший мальчик поднимается только через полминуты.

Напомним, ранее в Новосибирске нашли тело человека в коллекторе.