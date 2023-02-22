В Новосибирске следователи проверяют гибель мужчины в коллекторе

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

Житель Новосибирска погиб в коллекторе, следователи считают, что он самостоятельно туда спустился.

Следователи начали проверку после обнаружения трупа 26-летнего мужчины в коллекторе в Дзержинском районе. Об этом в среду, 22 февраля, сообщили в СУ СКР по Новосибирской области.

По версии следствия, новосибирец самостоятельно решил спуститься в коллектор, чтобы выпить спиртное.

«В ходе проведения доследственной проверки будет дана оценка действиям должностных лиц ответственных за содержание и обслуживание городских тепловых сетей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — прокомментировали в ведомстве.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске в Дзержинском районе в коллекторе по улице Гоголя, 237, 19 февраля было найдено тело человека. Знакомый погибшего рассказал журналисту Сиб.фм, что накануне трагедии Артём мог выпить лишнего. Скорее всего, мужчина упал и получил смертельные ожоги. Кто достал тело из люка, пока неизвестно.

Напомним, в соцсетях ищут свидетелей гибели человека в одном из городских коллекторов.