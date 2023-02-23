Стали известны подробности задержания сбежавших из колонии осужденных

Фото: ГУФСИН НСО
Сбежавшие из колонии № 2 рецидивисты прятались в доме в Ордынском районе Новосибирской области.
Сбежавшие из колонии-поселения №2, 22 февраля, Константин Пузиков и Владимир Храмцов на свободе провели меньше суток.
По нашим данным, их задержали в Ордынском районе Новосибирской области.
"Они сидели в доме у одного местного жителя Ордынского района", — отметил источник.
Собеседник уточнил, что при задержании рецидивисты не оказывали сопротивление.
Как они добрались до этого района, пока неизвестно. Сейчас это устанавливают силовики.
Напомним, в Новосибирске из колонии-поселения №2 осужденные самовольно покинули рабочее место выводного производственного объекта.
Сиб.фм выяснил, за какие преступления они ранее были судимы.
Сейчас их привлекут к ответственности по ч.2 ст. 313 УК РФ (побег из места лишения свободы, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой). Им грозит до 5 лет лишения свободы по этой статье.
Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
Теги
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают