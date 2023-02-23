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Стали известны подробности задержания сбежавших из колонии осужденных

Фото Стали известны подробности задержания сбежавших из колонии осужденных
Фото Стали известны подробности задержания сбежавших из колонии осужденных

Фото: ГУФСИН НСО

Сбежавшие из колонии № 2 рецидивисты прятались в доме в Ордынском районе Новосибирской области.

Сбежавшие из колонии-поселения №2, 22 февраля, Константин Пузиков и Владимир Храмцов на свободе провели меньше суток.

По нашим данным, их задержали в Ордынском районе Новосибирской области.

"Они сидели в доме у одного местного жителя Ордынского района", — отметил источник.

Собеседник уточнил, что при задержании рецидивисты не оказывали сопротивление.

Как они добрались до этого района, пока неизвестно. Сейчас это устанавливают силовики.

Напомним, в Новосибирске из колонии-поселения №2 осужденные самовольно покинули рабочее место выводного производственного объекта.

Сиб.фм выяснил, за какие преступления они ранее были судимы.

Сейчас их привлекут к ответственности по ч.2 ст. 313 УК РФ (побег из места лишения свободы, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой). Им грозит до 5 лет лишения свободы по этой статье.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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