«Сибирь» уступила «Салавату Юлаеву» в домашнем матче

Фото: ХК «Сибирь»

ХК «Сибирь» проиграл «Салавату Юлаеву», забросив одну шайбу в ворота соперника.

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» проиграл домашний матч против «Салавата Юлаева». Встреча прошла в пятницу, 24 февраля. Противостояние в очередном матче регулярного Чемпионата КХЛ завершилось со счётом 3:1.

Единственную шайбу в ворота гостей забросил Антон Назаревич.

Ранее Сиб.фм сообщал, что 22 февраля ХК «Сибирь» обыграл казахстанский «Барыс» в домашнем матче регулярного Чемпионата КХЛ со счётом 4:2. Напомним, в среду, 22 февраля, в Новосибирске прошел пресс-тур в ледовом дворце спорта «Сибирь-Арена». Комплекс готовят к матчам КХЛ — впрочем, их смогут провести только после того, как специальная комиссия примет стадион.