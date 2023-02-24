Следком заберёт дело о нападении женщины на 7-летнего ребёнка в Новосибирске

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

Жительница Новосибирска напала на ребёнка, следователи могут взять материалы проверки себе.

СУ СКР по Новосибирской области планирует забрать материалы проверки по факту нападения женщины на семилетнего ребёнка. Об этом в пятницу, 24 февраля, сообщили в пресс-службе ведомства. Председатель СКР Александр Бастрыкин дал соответствующее поручение.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Новосибирской области Виталию Борисовичу Зарипову принять необходимые меры к передаче материалов по данному факту для дальнейшего установления обстоятельств в региональные органы СК России и представить доклад о принятом процессуальном решении, а также об установленных обстоятельствах произошедшего», — уточнили в СК.

Центральный аппарат СКР держит дело на контроле.

Ранее Сиб.фм сообщал, что жительница Новосибирска напала на ребенка после того, как он обижал её сына. На кадрах в соцсетях видно, как женщина в розовой куртке толкает ребенка в сугроб и удерживает, а затем бьет ладонью по затылку. После того, как женщина со своим сыном уходит, пострадавший мальчик поднимается только через полминуты.

Напомним, ранее новосибирская полиция начала проверку после нападения женщины на ребёнка.