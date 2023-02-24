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В Новосибирске извращенец оголил половой орган в отделении Wildberries

Фото В Новосибирске извращенец оголил половой орган в отделении Wildberries
Фото В Новосибирске извращенец оголил половой орган в отделении Wildberries

Фото: АСТ-54

В одном из филиалов пункта выдачи в Новосибирске обнажился мужчина.

Неизвестный мужчина обнажил половой орган на входе в пункт выдачи Wildberries на улице Челюскинцев в Новосибирске. Об этом сообщил телеграм-канал «АСТ-54 Black».

Как утверждают очевидцы, мужчина начал мастурбировать и не уходил, пока его не заметили две женщины.

«Женщины очень удивились такому перформансу. Видимо, весеннее обострение началось. Как бы этот чудак потом не зажал кого-нибудь в тёмном переулке», — сказано в публикации.

Ранее Сиб.фм сообщал, что жители Новосибирска заметили извращенца, который наблюдал за детьми на детской площадке, занимаясь онанизмом. По жалобе жильцов микрорайона «Родники» извращенец был задержан.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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