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Двухэтажную квартиру в центре Новосибирска выставили на продажу за 60 миллионов рублей

Фото Двухэтажную квартиру в центре Новосибирска выставили на продажу за 60 миллионов рублей
Фото Двухэтажную квартиру в центре Новосибирска выставили на продажу за 60 миллионов рублей

Фото с сайта N1 / Назаров и партнеры

В Новосибирске выставили на продажу двухуровневую квартиру за 60 млн рублей.

В Центральном районе Новосибирска продают квартиру, которая занимает сразу 5 и 6 этажи дома. Цена жилья площадью 380 квадратных метров — 60 миллионов рублей. Объявление опубликовано на сайте N1.

Квартира расположена в Тихом центре, в доме №32 по улице Щетинкина.

Перекрытие между этажами отсутствует, а этажи соединяет парадная лестница. На первом этаже размещена прихожая и холл, кухня, столовая, гостевой санузел, спальня и гостиная с камином. На втором этаже спа-зона с турецкой баней и душевая. Также со второго этажа квартиры можно выйти на террасу под открытым небом на крыше дома.

Высота потолков на каждом из этажей — около 3 метров. Кроме квартиры, этот же продавец предлагает купить гараж в том же доме.

Ранее в Новосибирске выставили на продажу особняк за 77 миллионов рублей с футбольным полем. Автор объявления называет коттедж «домом для комфортной жизни и отдыха» и сообщает, что от живописного участка за 20 минут можно добраться до площади Калинина.

Также в Мочище продают 5-этажный особняк с бронированной комнатой для шуб. Среди прочего, владелец в счет оплаты предлагает "обмен на вашу недвижимость".

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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