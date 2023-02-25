Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

проиcшествия

Появились подробности гибели матери 7-ребенка после взрыва на Линейной Новосибирске

Фото Появились подробности гибели матери 7-ребенка после взрыва на Линейной Новосибирске
Фото Появились подробности гибели матери 7-ребенка после взрыва на Линейной Новосибирске

Фото: МК в Новосибирске

В Новосибирске умерла спасённая после взрыва газа мать 7-летнего мальчика.

В министерстве здравоохранения Новосибирской области подтвердили гибель женщины, спасённой после взрыва газа 9 февраля на улице Линейная. Она стала 15-й погибшей при взрыве дома.

Айжаныл Калмурзаеву спасатели достали из-под завалов дома. Её прооперировали в НИИТО и доставили в тяжелом состоянии в реанимацию Бердской городской больницы с предварительным диагнозом «тромбоэмболия легочной артерии» из реабилитационного центра «Ортос».

«Несмотря на проводимую интенсивную, в том числе тромболитическую, терапию, пациентка скончалась», — подтвердили в Минздраве.

Айжаныл Калмурзаева жила на первом этаже дома №39 по улице Линейная. Когда произошел взрыв газа, женщина оказалась под завалами. В больнице ей провели операцию на позвоночнике, но после неё она не чувствовала ноги ниже бедра.

9 февраля после взрыва власти Новосибирска официально сообщили о 13 погибших, через 4 дня их число выросло до 14. Каждой семье, в которой погиб человек, выплатят по 1 миллиону рублей. Также от 200 до 400 тысяч рублей получат пострадавшие в зависимости от тяжести травм. Кроме того, все собственники пострадавших квартир в аварийном доме получили по 100 тысяч рублей. Остальным жильцам выплатили по 32 тысячи.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Сергей Щукин
Журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

23175
Выступление Путина 21 февраля 2023 года: где и когда смотреть трансляцию
15403
Умерла пострадавшая в ДТП на Бали блогер из Новосибирска
12926
ГК «ВИС» прокомментировала пожар на стройке четвёртого моста в Новосибирске
12693
Под Новосибирском похоронили погибшего на СВО военного и его 4-летнюю дочь
10315
Митинг-концерт в Лужниках 22 февраля 2023 года с участием Путина: онлайн-трансляция
9515
В Новосибирске МЧС выпустило экстренное предупреждение о ветре до 23 м/с
9207
В Новосибирске 12-летней девочке игровой автомат не выдал iPhone