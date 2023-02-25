Появились подробности гибели матери 7-ребенка после взрыва на Линейной Новосибирске

Фото: МК в Новосибирске

В Новосибирске умерла спасённая после взрыва газа мать 7-летнего мальчика.

В министерстве здравоохранения Новосибирской области подтвердили гибель женщины, спасённой после взрыва газа 9 февраля на улице Линейная. Она стала 15-й погибшей при взрыве дома.

Айжаныл Калмурзаеву спасатели достали из-под завалов дома. Её прооперировали в НИИТО и доставили в тяжелом состоянии в реанимацию Бердской городской больницы с предварительным диагнозом «тромбоэмболия легочной артерии» из реабилитационного центра «Ортос».

«Несмотря на проводимую интенсивную, в том числе тромболитическую, терапию, пациентка скончалась», — подтвердили в Минздраве.

Айжаныл Калмурзаева жила на первом этаже дома №39 по улице Линейная. Когда произошел взрыв газа, женщина оказалась под завалами. В больнице ей провели операцию на позвоночнике, но после неё она не чувствовала ноги ниже бедра.

9 февраля после взрыва власти Новосибирска официально сообщили о 13 погибших, через 4 дня их число выросло до 14. Каждой семье, в которой погиб человек, выплатят по 1 миллиону рублей. Также от 200 до 400 тысяч рублей получат пострадавшие в зависимости от тяжести травм. Кроме того, все собственники пострадавших квартир в аварийном доме получили по 100 тысяч рублей. Остальным жильцам выплатили по 32 тысячи.