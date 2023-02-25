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Уроженец Новосибирской области и боец ЧВК «Вагнер» Анатолий Зоркин погиб в зоне СВО

Фото Уроженец Новосибирской области и боец ЧВК «Вагнер» Анатолий Зоркин погиб в зоне СВО
Фото Уроженец Новосибирской области и боец ЧВК «Вагнер» Анатолий Зоркин погиб в зоне СВО

Фото: группа «16+ Степная нива»

В СВО погиб 38-летний боец ЧВК «Вагнер» Анатолий Зоркин из Новосибирской области.

В селе Савкино Баганского района простились с 38-летним Анатолием Зоркиным, жителем Новосибирской области. Он погиб 4 февраля на территории проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в группе районной газеты «Степная нива» Вконтакте.

Анатолий Зоркин родился в Казахстане. После смерти матери, когда ему было 5 лет, его продолжили воспитывать бабушка с дедушкой из села Савкино под Новосибирском. В этом селе он закончил 9 классов школы.

В 2002 году был призван на воинскую службу, после армии жил в Казахстане, а в ноябре 2022 года ушел добровольцем на СВО.

На похороны бойца пришли родственники, жители села Савкино и представители администрации Баганского района. Тело похоронили 24 февраля на местном кладбище.

Ранее Сиб.фм сообщал, что военнослужащий Павел Пашкевич из Новосибирска погиб в зоне СВО. Церемония прощания с военнослужащим прошла 22 февраля на Заельцовском кладбище.

Также в Новосибирске по улицам проехали машины с муляжами ракет «на Вашингтон».

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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