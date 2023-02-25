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Военнослужащий Павел Пашкевич из Новосибирска погиб в зоне СВО

Фото Военнослужащий Павел Пашкевич из Новосибирска погиб в зоне СВО
Фото Военнослужащий Павел Пашкевич из Новосибирска погиб в зоне СВО

Фото: Freepik.com

Призванный из Новосибирска военнослужащий Павел Пашкевич погиб в зоне СВО.

Уроженец Новосибирска Павел Шапцев (Пашкевич) погиб на территории проведения специальной военной операции. О гибели военнослужащего сообщила его родственники в соцсетях.

Павел родился в Новосибирске в 1992 году. Погиб на территории Донецкой народной республики, в городе Артёмовск, 24 января 2023 года.

Церемония прощания с военнослужащим прошла 22 февраля на Заельцовском кладбище.

Ранее Сиб.фм сообщал, что доброволец ЧВК «Вагнер» из Новосибирской области Павел Мордиков погиб на СВО. Добровольцем в «Вагнере» он был с ноября прошлого года.

Также в ходе СВО погиб командир роты Захар Бурков из Новосибирской области. Известно, что сибиряк пал при выполнении боевого задания на Донбассе 6 февраля.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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