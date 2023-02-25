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В Новосибирске автомобиль провалился колесом в дыру в асфальте

Фото В Новосибирске автомобиль провалился колесом в дыру в асфальте
Фото В Новосибирске автомобиль провалился колесом в дыру в асфальте

Фото: группа «АСТ-54»

В Новосибирске автомобиль попал колесом в дыру в асфальте на перекрестке.

В субботу, 25 февраля, в Октябрьском районе Новосибирска автомобиль попал колесом в дыру в асфальте. Об этом сообщили в группе АСТ-54 Вконтакте.

ДТП произошло на перекрёстке улиц Толстого и Сакко и Ванцетти. В комментариях жители города отмечают, что это не первый случай, когда на этом перекрёстке проваливается асфальт. По наблюдениям комментаторов, ранее на этом месте чинили сети водоснабжения и отопления, а затем засыпали коммуникации ненадлежащим образом.

Как сообщает один из комментаторов, в эту дыру в асфальте проваливался даже трактор.

Ранее Сиб.фм сообщал, что власти Новосибирска выделили 340 миллионов рублей за ремонт дороги до Каменки. За эту сумму подрядчик должен будет починить 4 километра дороги и обеспечить гарантийное обслуживание участка на 6 лет.

Также в Новосибирске из-за оттепели начали закрывать ледяные горки и катки. Неизвестно, откроют ли аттракционы повторно, но уже с 1 марта окончательно запретят передвижение по льду пешком и на транспорте на всех водоёмах, кроме переправ в Ордынском районе.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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